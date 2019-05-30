МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу разобраться, пишут "Известия". В Федеральной пассажирской компании газете назвали эти подсчеты некорректными.

В ФАС "Известиям" сообщили, что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.

"Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%… По данным общественников, больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер", — пишет издание.

Эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, используя для сравнения случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни, сообщают "Известия". Самый большой рост в июне-июле по отношению к маю был зафиксирован на направлениях Москва – Калининград, Москва – Адлер и Новосибирск – Томск, пишет газета.

В Федеральной пассажирской компании отрицают резкий рост стоимости проезда в плацкарте и называют данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, "акционные" билеты с полным тарифом, сообщает издание..

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", — заявили "Известиям" в ФПК.

В пресс-службе перевозчика объясняют большую разницу в цене сезонной индексацией и акциями: 13 по 31 мая купить билет можно было с 40%-ной скидкой, а с середины июня по 1 сентября действует повышенный на 20% тариф, пишет газета.