МОСКВА, 30 мая — Dow Jones. Недавняя эскалация торгового конфликта США и Китая ставит Федеральную резервную систему в затруднительное положение. Глава ФРБ Сент-Луиса: ФРС может понизить ставки, чтобы защитить целевой уровень инфляции

Руководители центрального банка рассматривают торговый конфликт как один из серьезных рисков для роста экономики США, усложняющий для них задачу по сохранению нейтральной позиции в отношении денежно-кредитной политики. Инвесторы на фондовом рынке все больше ставят на то, что слабость экономики заставит центральный банк сократить процентные ставки.

Если торговой войне с Китаем вскоре не будет положен конец, "терпение ФРС и ее способность воздерживаться от смягчения политики подвергнутся серьезной проверке рано или поздно в ближайшие месяцы", считает Стивен Блитц, главный экономист TS Lombard.

Руководители ФРС уже продемонстрировали свою готовность смягчить политику в этом году, чтобы противостоять экономическим угрозам. В январе резкое падение на рынке облигаций и долговых обязательств заставило центральный банк США свернуть планы по повышению процентных ставок в этом году.

ФРС придется действовать более стремительно, чем в прошлые экономические циклы, чтобы оказать поддержку экономике при первых признаках сокращения, так как краткосрочные процентные ставки центрального банка США находятся в исторически низком диапазоне 2,25%-2,5%, и ФРС мало пространства для маневра по сравнению с прошлыми периодами спада. Представитель ФРС Розенгрен: Продолжающиеся торговые конфликты могут навредить мировой экономике

Сложно предугадать, как будут развиваться события в случае нарастания торговой напряженности между США и Китаем, так как приходится учитывать геополитические риски.

Вероятно, руководители ФРС захотят прежде всего убедиться в том, что темпы замедления роста экономики превосходят ожидания, прежде чем сокращать ставки, даже если в этом случае возрастет вероятность немного несвоевременной реакции на спад активности, которого, конечно, они хотят избежать. Доказательством более серьезного спада станут данные по доверию компаний и потребителей, а также показатели расходов и найма.

Скорее всего они не будут действовать на опережение, "так как торговая война может не разгореться, а денежно-кредитная политика будет настроена неправильно", отмечает Уильям Инглиш, бывший старший экономист ФРС, в настоящее время занимающий должность преподавателя в Йельском университете.

Руководство ФРС пристально отслеживает развитие торговых переговоров США и Китая, но не подает сигналов о вероятном изменении денежно-кредитной политики.

"Доверие, особенно показатели доверия компаний, весьма хрупкое, и наша задача – попытаться укрепить его", — заявил президента ФРС-Ричмонд Томас Баркин ранее в мае. В то же время он отметил, что "нет веских причин снижать ставки на фоне здоровых темпов роста".

Даже те руководители ФРС, которые в последние годы скептически оценивали необходимость повышения краткосрочных процентных ставок, не призывают к смягчению политики в настоящий момент.

"Слишком частое изменение ставок также имеет свои негативные последствия в виде усиления волатильности и неопределенности перспектив рынков и экономики в целом", — отметил президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари.

Некоторые аналитики опасаются, что выжидательная позиция ФРС также рискованна, так как экономические индикаторы могут оставаться позитивными несмотря на свидетельствующие в пользу ослабления экономики условия.

"Выжидательная позиция и намерение увидеть весомые доказательства ослабления активности означают, что ФРС приступит к смягчению слишком поздно, вернувшись к привычной манере и позабыв уроки, выученные в январе, и создаст все условия для еще одного понижения ставок", — сказал Блитц.

Руководство ФРС завершило очередное заседание 1 мая на позитивной ноте, выразив уверенность в перспективах экономики, после сложного периода, в результате которого им пришлось отказаться от намерений повысить ставки, о чем стало известно в январе и марте.

До майского заседания ФРС фондовые индексы находились вблизи исторических максимумов, безработица упала к 50-летнему минимуму, а темпы роста заработной платы в США устойчиво ускорялись, но не столь стремительно, чтобы вызвать опасения относительно чрезмерной инфляции.

В ходе пресс-конференции 1 мая председатель ФРС Джером Пауэлл развеял ожидания рынков относительно снижения ставок в этом году, подчеркнув, что недавнее ослабление инфляции отражало временные факторы.

После его выступления произошли неожиданные негативные изменения в ходе переговоров между США и Китаем, и президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%, еще более накалив обстановку. Пекин вскоре выступил с ответными мерами.

Решение Трампа было принято через пять дней после заседания ФРС, и оно привнесло еще больше неопределенности в перспективы мировой экономики. Опубликованные недавно экономические данные Китая и зависимых от экспорта стран Европы были слабыми, а отрицательные процентные ставки в еврозоне оставляют мало пространство для стимулирования.

Для того, чтобы изменение процентных ставок сказалось на экономике, требуется некоторое время, и руководители ФРС принимают решения, основываясь на прогнозах роста экономики, оценивая при этом риски для этих прогнозов.

В текущей ситуации все же требуется больше ловкости для того, чтобы найти баланс между двумя противоположными прогнозами. Один из них предполагает, что торговый конфликт будет разрешен относительно быстро, а экономика сохранит свою силу, тогда как другой прогноз предусматривает резкое торможение экономики на фоне ухудшения настроений компаний и сокращения капиталовложений.

"В настоящий момент меня немного беспокоит рост мировой экономики в целом", — сказал президент ФРС-Даллас Роберт Каплан на прошлой неделе. Он не комментировал возможные последствия ухудшения перспектив торговых отношений США и Китая для денежно-кредитной политики центрального банка. "Уверен, что знаю не больше, чем кто бы то ни было, продолжаю отслеживать ситуацию", — сказал он.

Экономисты предупреждают, что данные по торговле и производству указывают на более серьезное ухудшение настроений компаний и сокращение капиталовложений, чем ожидалось ранее в этом году, особенно после того, как ФРС завершил процесс повышения ставок. "Резкое повышение пошлин на импорт стало новым шоком, который, вероятно, затормозит или остановит зарождающееся восстановление промышленного производства в мировой экономике", — считает Джеймс Суини, главный экономист Credit Suisse.

Почти две трети индикаторов производства крупнейших экономик, отслеживаемые компанией IHS Markit, либо указывают на резкое падение активности, либо находятся на границе между ростом и сокращением.

Предварительный индекс промышленного производства США, согласно данным IHS Markit, в мае упал до 50,6 с 52,6 в апреле, достигнув самого низкого уровня с сентября 2009 года. Значения выше 50 указывают на рост активности, тогда как показатель ниже этого уровня – на ее сокращение. Индекс активности в сфере услуг упал в мае до 50,9 с 53,0, достигнув самого низкого уровня с марта 2016 года.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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