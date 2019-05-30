МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы РФ в скором времени превысят 500 миллиардов долларов, дальнейших ориентиров у ЦБ нет — дальше они будут накапливаться по бюджетному правилу, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы, вполне возможно, в ближайшее время действительно уже превысим эту рамку, а дальше будет происходит накопление в рамках бюджетного правила. Никаких дополнительных ориентиров мы не предполагаем", — сказала Набиуллина.

Сейчас уровень резервов составляет 491 миллиард долларов США, что уже очень близко к ориентиру в 500 миллиардов долларов США, который ЦБ РФ указывал несколько лет назад. По словам Набиуллиной, этот ориентир — сумма, которую регулятор считал важной иметь для российской экономики, чтобы она была защищена от внешних рисков.

Регулятор за 2018 год сократил долю доллара в структуре резервов вдвое — до 22,7% с 45,8%. Также ЦБ сократил долю фунта стерлингов — на 2,3 процентного пункта, до 6%. При этом Банк России значительно нарастил долю юаня — до 14,2% с 2,8% и долю евро — до 31,7% с 21,7%. Кроме того, за прошлый год выросла доля золота в структуре резервов — на 0,9 процентного пункта, до 18,1%.