МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,8%, сообщает Росстат.

По оперативным данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 3,861 триллиона рублей (31,2 тысячи организаций получили прибыль в размере 4,607 триллиона рублей, 16,6 тысячи организаций имели убыток на сумму 746,1 миллиарда рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 38,5% с 39,9% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 32,8% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 33,1%. В строительстве убыточными оказались 33,9% компаний против 35,7% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 26,4% компаний против 26,5% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 23,4% против 23,6% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 37,4% компаний против 37,8% в прошлом году.