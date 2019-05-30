МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил еще пять белорусских компаний-посредников, которые занимаются "ложным транзитом" продуктов через территорию РФ в Казахстан и Киргизию, говорится в сообщении российского ведомства.

Служба указывает, что продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию с помощью транзита через территорию России.

"В результате анализа выявлены пять белорусских компаний-посредников (ООО "АгроПродСбыт", ООО "ТрейдМолИнвест", ООО "Камфи Юнайтед", ООО "Молпромтрейд", ООО "Молпродлакт") и еще шесть белорусских производителей (ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Пинский мясокомбинат", ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат", ОСП "Производственный комбинат" Лельчицкое РАЙПО, ОАО "Ошмянский МК", Дрибинское РАЙПО Скотоубойный пункт г.п. Дрибин), выступающих в качестве отправителей продукции в адреса киргизских и казахстанских получателей, которые осуществляют незаконные поставки белорусских товаров в Россию, используя схему "ложного транзита" в Казахстан и Киргизию", — говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор c 1 июня 2019 года изменил условия пропуска товаров указанными производителями в адрес киргизских и казахских получателей. "Пропуск подконтрольных товаров указанными компаниями будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана или Киргизии намерения принять продукцию, поставляемую этими посредниками", — поясняется в сообщении.

В апреле Россельхознадзор сообщал, что обратился в ФСБ и Минтранс РФ из-за "серых" схем транзита белорусской животноводческой продукции через территорию РФ. Анализ электронных систем службы позволил выявить 37 компаний, задействованных в "серых" поставках белорусской животноводческой продукции в РФ. Внимание специалистов ведомства привлекла скорость оборачивания транспортных средств, которые за время от двух до пяти суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, вернуться в Белоруссию, загрузиться снова и отправиться в адреса "фантомных" получателей.