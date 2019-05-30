МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Формат консорциума "Ростелекома" и госкорпорации "Ростех" будет обсуждаться, речь не идёт обязательно о создании юрлица, заявили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее в четверг на совещании с президентом РФ предложил, чтобы созданием инфраструктуры для сетей 5G в России занялся "Ростех" совместно с "Ростелекомом".

"В каком формате будет создан и функционировать консорциум "Ростелекома" и "Ростеха" по беспроводной связи, еще будет обсуждаться. Это не обязательно может быть юридическое лицо. Речь об объединении усилий, компетенций, опыта", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Там напомнили, что у "Ростелекома" есть не только теоретический, но и практический опыт в сфере 5G. "В прошлом году мы организовали три опытные зоны 5G в Сколково, Иннополисе и Государственном Эрмитаже", — сказали в компании.

Идея создания единого инфраструктурного оператора для сетей 5G выдвигается не впервые. Модель строительства сетей 5G в РФ пока не согласована. В связи с нехваткой радиочастот, необходимых для 5G, Минкомсвязь призывала операторов объединиться в консорциум и строить единую сеть, но не все игроки к этому готовы.

В феврале "Ростелеком" и "Мегафон" завершили образование СП для развития 5G, основные задачи которого — создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России. Стороны приглашали и других игроков войти в СП.