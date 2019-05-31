ВАШИНГТОН, 30 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп уже в четверг заявит конгрессу о намерении внести на утверждение торговое соглашение с Канадой и Мексикой USMCA, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя администрации.

Ранее процесс ратификации начали Канада и Мексика.

Администрация США отправит в конгресс "заявление об административных действиях" — это первый процедурный шаг на пути к ратификации соглашения, отмечает издание. После этого начинается период в 30 дней, после которого администрация может внести в конгресс законопроект о рассмотрении договора.

Перспективы принятия договора конгрессом неясны.

Всего соглашение содержит 34 главы, в нем отражены модернизированные нормы, которые, по мнению подписавших сторон, позволят повысить конкурентоспособность экономики стран Северной Америки. ВВП трех стран составляет 22 триллиона долларов. В 2018 году их взаимная торговля превысила 1,2 триллиона долларов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой — USMCA (T-MEC в Мексике). Аналогичный процесс начала Мексика. Договор обсуждался на встрече вице-президента Майка Пенса с Трюдо в четверг.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.