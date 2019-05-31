МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Туркмению обсудит сотрудничество в энергетике, в том числе в сфере разведки и добычи энергоносителей на Каспии, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

"В ходе визита председателя правительства РФ Д.А. Медведева предполагается обсуждение других направлений сотрудничества в энергетике, в том числе в сфере разведки и добычи энергоносителей на Каспии", — заявил Приходько.

Также планируется обсудить работу российских компаний в Туркменистане, реализацию совместных проектов в сфере цифровых технологий, увеличение взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия.

Стороны также коснутся развития взаимодействия в финансово-банковской сфере, межрегиональной кооперации, активизации сотрудничества в сфере транспорта, в том числе прямого сообщения между портами России и Туркменистана на Каспии.

На встрече будет затрагиваться и тема подготовки к первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в Туркмении. В форуме планирует участвовать российская делегация, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств, крупных компаний, субъектов РФ.

Предполагается также обсуждение вопросов расширения сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, интенсификации культурных связей и обменов.