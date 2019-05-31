ВАШИНГТОН, 31 мая /ПРАЙМ/. Белый дом в четверг передал в конгресс документ о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой (USMCA), чтобы ускорить процесс ратификации, передает агентство Рейтер со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Издание Politico со ссылкой на представителя администрации ранее сообщило, что администрация США отправит в конгресс "заявление об административных действиях". Это станет первый процедурный шаг на пути к ратификации соглашения. После этого начинается период в 30 дней, после которого администрация может внести в конгресс законопроект о рассмотрении договора.

Ранее процесс ратификации начали Канада и Мексика. Перспективы принятия договора конгрессом США неясны.

Всего соглашение содержит 34 главы, в нем отражены модернизированные нормы, которые, по мнению подписавших сторон, позволят повысить конкурентоспособность экономики стран Северной Америки. ВВП трех стран составляет 22 триллиона долларов. В 2018 году их взаимная торговля превысила 1,2 триллиона долларов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой — USMCA (T-MEC в Мексике). Аналогичный процесс начала Мексика. Договор обсуждался на встрече вице-президента Майка Пенса с Трюдо в четверг.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.