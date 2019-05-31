МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле снизилась до 2,4% с 2,5% в марте, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Число безработных в стране в апреле составило 1,76 миллиона человек, что на 40 тысяч (на 2,2%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,95 миллиона человек, снизившись на 430 тысяч человек (на 1%) в годовом выражении.