МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Аукционы по распределению инвестиционных квот на добычу крабов в 2019 году могут состояться в РФ в сентябре, говорится в сообщении Росрыболовства по итогам заседания в Госдуме рабочей группы, созданной для контроля реализации закона о продаже крабовых квот на аукционах.

"Следующее заседание рабочей группы планируется провести перед думскими каникулами в конце июля. Также участники группы намерены еще раз собраться до проведения первых аукционов, которые предварительно намечены на сентябрь 2019 года", — говорится в сообщении.

Согласно Росрыболовству, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза РФ Евгений Кац на заседании рабочей группы сообщил, что министерством подготовлен проект доклада о нецелесообразности распределения иных виды водных биологических ресурсов по механизму, аналогичному крабовым аукционам.

Закон о введении в РФ инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, был принят в начале мая 2019 года. Документ вводит новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов.

Предполагается, что на этот вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее говорил, что начальная цена лота на аукционах будет составлять 300-400 миллионов рублей, может быть сформировано порядка 36 лотов.

Согласно закону, пользоваться инвестиционной квотой сможет только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в прибрежном субъекте РФ, в котором выделена эта квота, на победителя крабового аукциона возлагается обязательство реализации проектов строительства в России объектов, перечень которых установит правительство РФ.