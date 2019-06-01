ВАШИНГТОН, 1 июн – ПРАЙМ. Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.

"Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу иметь все карты. И очень сложно играть, когда все преимущество находится у одной стороны", — сказал он в интервью газете The Sun, опубликованном в субботу.

По его словам, он предупреждал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что ей надо выстраивать защиту. Трамп высказал мнение, что Британия вместо того, чтобы говорить с позиции сильного, заняла позицию просящего.

Ранее Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Перед этим Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.

Трамп посетит Великобританию с государственным визитом 3-5 июня. В ходе поездки в Британию запланированы церемония встречи в Букингемском дворце, посещение Вестминстерского аббатства и государственный ужин у королевы 3 июня.

На следующий день Трамп проведет переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и встречу с бизнесменами двух стран, а также даст государственный ужин в резиденции американского посла. На 5 июня запланировано участие в памятных церемониях в Портсмуте в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.