МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение новых, более жестких санкций в отношении нефтехимического сектора Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Министерство финансов США планировало ввести в действие новые санкции в отношении Ирана в середине мая. Стратегия изменилась после того, как Тегеран и Вашингтон обменялись взаимными выпадами из-за заявлений о возможной причастности Ирана к инциденту с танкерами у берегов ОАЭ. Полностью от введения новых ограничительных мер в будущем американский минфин пока не отказывается.

Как отмечает издание, по сути, в отношении нефтехимического сектора Ирана уже действует ряд ограничительных мер США, в частности, запрещены продажи нефтехимических продуктов, включая аммиак, метанол и карбамид. Новые санкции предполагалось ввести в отношении конкретных иранских нефтехимических компаний, работа с которыми для юридических и физических лиц могла обернуться штрафом в США и закрытием доступа к американской финансовой системе.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".