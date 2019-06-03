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ВАРШАВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу возобновятся 10 июня, а 1 июля заработают все три нитки трубопровода, говорится в сообщении польского оператора нефтепровода PERN.

"Частичное возобновление поставок сырья из России по трубопроводу "Дружба" произойдет 10 июня. … 1 июля все три нитки трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию", — говорится в сообщении по итогам переговоров в Москве.

Также в сообщении говорится, что стороны переговоров "согласовали процедуру рассмотрения претензий НПЗ, принимающих сырье из России". Кроме того, PERN сообщает, что компания "Транснефть" на переговорах подтвердила намерение "компенсации справедливо выдвинутых претензий" и в настоящее время находится в процессе очистки трубопровода. В переговорах, по данным PERN приняли участие, в частности, представители компаний с польской, российской и немецкой стороны: трейдеры, поставщики и нефтеперерабатывающие заводы. На встрече также присутствовал замминистра энергетики России Павел Сорокин.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Участники прошедших в Москве 3 июня переговоров по ситуации с трубопроводом "Дружба" не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная договоренность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута, сообщил ранее журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, в переговорах участвовали "все стороны": "Транснефть" и операторы участков "Дружбы" в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая "Роснефть", и европейские получатели нефти, в том числе польская Orlen и французская Total.