МЕХИКО, 4 июн — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что его стране удастся прийти к соглашению с США относительно объявленных новых пошлин на мексиканскую продукцию.

Ранее Трамп пригрозил ввести с 10 июня пошлины в размере 5% на товары из Мексики и повышать их каждый месяц, пока Мексика не ограничит нелегальную миграцию в США.

"Я оптимист, думаю, что завтрашняя встреча будет важной и удастся прийти к соглашению до 10 июня, момента вступления пошлин в силу", — заявил Лопес Обрадор во вторник на своей пресс-конференции в Мехико. В среду в Вашингтоне должны состояться переговоры по этим пошлинам.

В свою очередь глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что возможность достижения договоренностей на этот счет оценивается в 80%. "Мы сейчас на подготовительной стадии перед переговорами, если будут переговоры, мы сможем найти точки сближения, есть 80% за то, что удастся избежать введения тарифов. Мы готовы", — сказал Эбрард. Его выступление транслировалось в Twitter МИД Мексики.