АФИНЫ, 4 июн — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Греции вырос в первом квартале текущего года на 1,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщила греческая статистическая служба Elstat предварительные данные по ситуации в экономике.

Как отметил минфин Греции в связи с публикацией данных, статистика подтверждает, что восстановление экономики Греции продолжается уже девятый квартал подряд.

Вместе с ростом ВВП рос и ряд показателей экономики — потребительские расходы домашних хозяйств выросли на 0,8%, инвестиций — на 7,9%, экспорта товаров и услуг — на 4%.

В абсолютном выражении ВВП в первом квартале 2019 года (47,94 миллиарда евро) является самым высоким после 2012 года, говорится в комментарии минфина, поступившем в РИА Новости.

Греция с 2008 года находилась в кризисе, за эти годы ВВП сократился более чем на 25%, безработица выросла до 27%, уменьшились на 40% доходы населения. С 2010 года Греция потеряла возможность кредитоваться на международных финансовых рынках и вынуждена была заключить меморандумы с кредиторами. Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам. В августе 2018 года Греция вышла из третьей программы финансовой помощи, но остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца проводят оценку ситуации.