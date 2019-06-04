МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предложил продлить запрет для госструктур на покупку зарубежной мебели до 1 декабря 2021 года, соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд установить с 1 декабря 2017 года?до 1 декабря 2021 года запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств", — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, проект предполагает пролонгацию периода действия запрета на закупку иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд в рамках постановления правительства РФ от сентября 2017 года. Сейчас запрет действует до 1 декабря 2019 года.

В ней также указано, что всего на государственные и муниципальные закупки приходится около 18% от общего объема производства мебельной продукции (в 2018 году объем производства составил 190 миллиардов рублей, объем закупок составил 33,4 миллиарда рублей, рост производства и закупок по сравнению с 2017 годом составил 8% и 15% соответственно), что, по мнению ведомства, является хорошим стимулом для развития производства в мебельной промышленности.

"Запрет на закупки иностранной мебели оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент, повышает конкурентоспособность отечественных производителей", — отмечается также в пояснительной записке.