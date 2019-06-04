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МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил ведомствам до 15 июня завершить обсуждение модели концессии сухогрузного района порта Тамань, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера РФ.

"Проект требует дополнительной проработки. Минтрансу, Минэкономразвития, ФАС и Аналитическому центру дано поручение до 15 июня завершить обсуждение организационно-правовой модели концессии по сухогрузному району порта Тамань", — сообщил представитель Акимова.

Мощности морских портов РФ, согласно утвержденному правительством комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, должны быть увеличены к 2024 году до 1,3 миллиарда тонн грузов. В частности, должны быть реализованы такие проекты, как строительство портов "Тамань" (Краснодарский край) и угольного терминала "Лавна" (Мурманск), специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (Дальний Восток) и ряд других.

Минтранс РФ в марте направил в правительство предложения о создании сухогрузного района порта Тамань. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ГТЛК может получить 75% управляющей компании СР порта Тамань "РМП Тамань" (принадлежит ФГУП "Росморпорт"), а затем эти 75% должны быть проданы разным стратегическим инвесторам — КРУ, СУЭКу, "Металлоинвесту", а также РЖД.

Проект создания сухогрузного района порта Тамань требует дополнительной доработки, и в ближайшее время он будет направлен для этого потенциальным инвесторам, сообщал РИА Новости в апреле руководитель аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко.

Старт строительству сухогрузного района порта Тамань может быть дан уже в текущем году, объем инвестиций — 171 миллиард рублей, из которых 114 миллиардов могут быть вложены в рамках концессии в портовую инфраструктуру, говорится в материалах журнала ПМЭФ.