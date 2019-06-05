КИЕВ, 5 июн — ПРАЙМ. Государственный бюджет Украины за пять месяцев 2019 года выполнен с профицитом в 8,6 миллиарда гривен (316 миллионов долларов), сообщает пресс-служба министерства финансов страны в среду.

"Государственный бюджет за пять месяцев выполнен с профицитом 8,6 миллиарда гривен (316 миллионов долларов) при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов). При этом доходы государственного бюджета за пять месяцев 2019 года выросли на 15,4% год к году — до 426,7 миллиарда гривен (15,7 миллиарда долларов). Они составляли 98,6% от росписи", — сообщается на сайте министерства в среду.

В Минфине также отметили, что доходы общего фонда госбюджета были выполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 миллиарда гривен в мае (635,9 миллиона долларов).

Экономика Украины в 2018 году, по данным госкомстата, выросла на 3%. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на уровне 7,4% и рост ВВП на 3%.