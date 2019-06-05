ЕК считает возможным введение процедуры снижения чрезмерного госдолга в отношении Италии
БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия сочла обоснованным введение процедуры нормализации уровня чрезмерного госдолга Италии, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"По Италии, в отчёте (принятом в среду Еврокомиссией — ред.) делается вывод, что основанная на долге процедура чрезмерного дефицита бюджета оправдана", — говорится в релизе.
Так называемая процедура чрезмерного дефицита бюджета (EDP) представляет собой процесс выработки для страны Евросоюза программы по возвращению к нормальной динамке и уровням показателей дефицита бюджета или долга, которые в государствах ЕС не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно.
За нарушение программы нормализации долга и/или дефицита на страну может быть наложены санкции в размере 0,2% ВВП.
https://1prime.ru/state_regulation/20190605/830040721.html