МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Как сообщает в среду пресс-служба Кремля, глава государства назначил врио региона Игоря Бабушкина.

"Принять отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию. Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области", — отмечается в тексте указа.

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в ВС РФ, а также в подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В сентябре 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Действительный государственный советник РФ 2 класса, полковник запаса. Награжден Орденом Мужества и различными ведомственными наградами.