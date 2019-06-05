МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В четверг, 6 июня, Европейский центральный банк проведет очередное заседание. В центре внимания инвесторов – риторика и действия регулятора в ответ на невпечатляющую статистику, торговые войны и стагнацию потребления.

Вышедшие несколько дней назад предварительные данные индексов PMI отразили заметное ухудшение ситуации в экономике стран Старого Света. Так, индекс обрабатывающей промышленности упал до 47,7 пункта (по сравнению с ожидаемыми 48,1 пункта и апрельскими 47,9 пункта), а индекс сферы услуг недотянул 0,5 пункта до прогнозного значения и 0,2 пункта до показателя апреля, составив 52,5 пункта. При этом значительное торможение деловой активности наблюдалось в Германии, которая традиционно является локомотивом экономики европейских стран.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты полагают, что несмотря на ухудшение статистики, никаких глобальных изменений на завтрашнем заседании не предвидится. Все внимание инвесторов будет сосредоточено на тональности заявлений регулятора. Скорее всего, риторика ЕЦБ будет сверхмягкой, регулятор обозначит условия новых дешевых кредитов для участников рынка, программу которых запустит уже осенью.

К политике повышения ставки ЕЦБ может вернуться только в 2020 году, считают аналитики.

СЛЕДИТЬ ЗА РИТОРИКОЙ

Итоги заседания предсказать сложно, так как они зависят от того, определились ли европейцы по поводу кандидатуры на пост главы ЕЦБ, который придет вместо Марио Драги в октябре 2019 года, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Ведущие страны ЕС, Германия и Франция, будут лоббировать назначение своих кандидатов, но именно их уникальный взгляд на монетарную политику и упрямство, скорее всего, приведут к назначению компромиссной фигуры Эркки Лииканена, бывшего главы ЦБ Финляндии, полагает эксперт.

Его позиция по денежно-кредитной политике ближе к нейтральной, вряд ли он будет запускать масштабные программы количественного смягчения, и в таком случае заседание ЕЦБ 6 июня может стать просто проходным, без серьезных решений.

"В ожидании снижения ставки ФРС, ЕЦБ, вероятно, не будет менять ставку, чтобы немного поддержать курс евро, просевший за последние дни", — считает Антонов.

Никаких изменений в монетарной политике на ближайших заседаниях ЕЦБ не ожидается, но инвесторы будут следить за комментариями главы ведомства Марио Драги в ходе пресс-конференции, отмечают аналитики "Уралсиба". Как показали протоколы последнего заседания ЕЦБ, уверенность регулятора в том, что экономика еврозоны во втором полугодии начнет восстанавливаться, снизилась, вдобавок поступающие сейчас статданные, как правило, оказываются ниже прогнозов.

Соответственно, в этот раз особый интерес будут представлять обновленные макроэкономические прогнозы и то, как Драги оценивает текущее состояние европейской экономики, уверены в банке. Также на ближайших заседаниях ЕЦБ могут быть обнародованы детали новой программы кредитования банков (TLTRO). Вполне возможно, что это случится уже на текущей неделе, не исключают они.

Ожидать больших изменений в политике ЕЦБ не стоит: еще в марте регулятор пообещал не повышать ставки как минимум до конца этого года и запустить в сентябре этого года новый раунд TLTRO, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На ближайшем заседании стоит ожидать возможного определения деталей реализации данной программы.

Действие программы TLTRO намечено на сентябрь 2019 года – март 2021 года, в ходе которой регулятор будет выдавать дешевые кредиты с двухлетним сроком погашения.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СМЯГЧЕНИЕ

В "Уралсибе" ожидают, что по итогам заседания 6 июня регулятор объявит основные условия программы TLTRO. При этом то, насколько щедрыми будут условия программы, зависит от поступающих в последнее время макроэкономических данных и экономических прогнозов регулятора на среднесрочную перспективу.

"Принимая во внимание слабую динамику индексов PMI, мы полагаем, что на фоне резкого усиления торговых противоречий между США и Китаем, ЕЦБ может понизить макроэкономические прогнозы и смягчить риторику", — прогнозируют они.

Действительно, Центробанк может дать прогноз по ВВП еврозоны на 2020-2021 годы, и этот прогноз может оказаться негативным, полагает Антонов. На этом фоне ЕЦБ может вернуться к повышению ставки в 2020 году, считает он.

Опция понижения ставок у ЕЦБ фактически отсутствует, так как они и так на минимумах, говорит Поддубский. Гораздо больше возможностей по запуску новых стимулов есть у Федрезерва, считает он. По его словам, именно монетарная политика ФРС сейчас имеет более принципиальное значение для рынков.