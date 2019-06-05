МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России с 28 мая по 3 июня вернулась к нулевому уровню, до этого семь недель держалась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщил Росстат.

Недельная инфляция в России до этого семь недель подряд держалась на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля. Ранее инфляция девять недель сохранялась на уровне 0,1% (с 22 января по 25 марта).

За прошедшую неделю цены на рис выросли на 0,5%, баранину – на 0,3%, мороженую рыбу, сливочное масло, жирный творог, ржаной хлеб, пшено, вермишель и соль – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 2%, сахар-песок – на 0,6%, масло подсолнечное – на 0,3%, свинину, сосиски, сардельки – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на помидоры – 9,2%, огурцы – 6,7%, капусту белокочанную – 5%. В то же время картофель стал дороже на 5%, яблоки – на 1,8%, морковь – на 1,4%.

Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизтопливо – на 0,1%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. Минэкономразвития РФ не видит оснований для корректировки своего прогноза по инфляции в 2019 году в 4,3%, сообщал в начале марта министр экономического развития Максим Орешкин.