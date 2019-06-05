МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Банк России считает временным замедление темпов роста российской экономики в первом квартале до 0,5%, ожидает ускорения темпов прироста ВВП во втором квартале, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Экономика".

"В первом квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП составил 0,5%. Банк России расценивает замедление роста ВВП как временное…. Банк России ожидает повышения темпа прироста ВВП во втором квартале 2019 года", — сказано в документе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что экономический рост в первом квартале оказался достаточно слабым, а будущий рост ВВП будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться средства на нацпроекты.

ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2019 году в интервале 1,2-1,7%.