МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США по развитию американской экономики сигнализируют о "сдержанном" росте экономики страны в апреле-мае, при этом участники рынка беспокоятся по поводу торговых "войн", говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.

ФРС отмечает, что в отчетном периоде было отмечено "небольшое улучшение" темпов роста экономической активности.

"Экономическая активность в целом росла сдержанными темпами с апреля по середину мая, (наблюдалось — ред.) незначительное улучшение по сравнению с апрельским отчетом. Комментарии по производственному сектору были в целом положительными, но в некоторых округах был дан менее четкий прогноз по развитию. Данные по потребительским расходам в целом были позитивными, но сдержанными. Туристическая активность была выше, особенно на юго-востоке, а вот продажи автомобилей были слабее", — говорится в обзоре.

В докладе отмечается, что возобновление торговой напряженности в отношениях с Китаем еще не оказало значительного влияния на американских производителей, хотя многие выразили обеспокоенность по поводу будущего. Один производитель заявил, что ввел наценку для покрытия стоимости тарифов на товары китайского производства, но отменил ее, как только нашел альтернативного поставщика. В Филадельфии компании заявили, что до сих пор были в состоянии оградить потребителей от повышения цен, связанного с пошлинами, но предупредили, что их дальнейшее повышение приведет к росту цен.

"Несколько фирм указали на нисходящий тренд в росте спроса на их товары, в случае если не будет урегулирован торговый спор с Китаем, хотя другие были оптимистичны в отношении того, что соглашение будет достигнуто и принесет пользу США в долгосрочной перспективе", — говорится в отчете.

При этом отчет был подготовлен на основе информации, собранной в период до 24 мая. Таким образом, в нем оказались не отражены настроения деловых кругов США в связи с новой волной пошлин. Трамп пригрозил ввести с 10 июня пошлины в размере 5% на товары из Мексики и повышать их каждый месяц, пока Мексика не ограничит нелегальную миграцию в США.