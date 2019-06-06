МЕХИКО, 6 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's в среду понизило со стабильного до негативного перспективу долгового рейтинга Мексики, говорится в сообщении агентства.

В то же время общая оценка долгосрочного долгового рейтинга долга страны осталась на уровне А3. Эти решения агентство объясняет возможностью меньшего экономического роста в среднесрочной перспективе либо более высокими, чем планировалось, показателями налогового дефицита.

Одновременно другое агентство Fitch также понизило рейтинг Мексики с ВВВ+ до ВВВ со стабильным прогнозом.

Между тем валютный рынок Мексики моментально отреагировал на эти решения, принятые к тому же не фоне неопределенности с новыми пошлинами, которые обещал с 10 июня ввести против мексиканских товаров президент США Дональд Трамп. Так, специализированный портал Investing фиксирует падение курса песо к доллару на 1,26% — до 19,82 песо.