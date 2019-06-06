МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны по окончательной, третьей оценке в первом квартале 2019 года составил 0,4% в квартальном- выражении и 1,2% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительными оценками.

В четвертом квартале 2018 года рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом.

Совокупный рост ВВП Евросоюза в первом квартале оказался на уровне 0,5% в квартальном выражении и 1,5% — в годовом, как и предполагали две пердыдущие оценки. В четвертом квартале рост ВВП региона составил 0,3% к третьему кварталу и 1,5% в годовом исчислении.