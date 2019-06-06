МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в апреле сократился на 1,11 миллиарда долларов, или на 2,1% по сравнению с показателем марта, до 50,79 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в США в отчетном месяце вырос до 50,7 миллиарда долларов с первоначального показателя марта в 50 миллиардов долларов.

Показатель дефицита в марте был пересмотрен 50 миллиардов долларов до 51,9 миллиарда.

В том числе дефицит внешней торговли товарами США в апреле снизился по по отношению к марту на 1 миллиард долларов, до 71,71 миллиарда, а профицит по статье услуг вырос на 0,1 миллиарда долларов — до 20,9 миллиарда.

Объем общего экспорта в апреле составил 206,8 миллиарда долларов, что на 4,6 миллиарда меньше показателя марта. Импорт за месяц составил 257,6 миллиарда долларов, уменьшившись на 5,7 миллиарда с уровня предыдущего месяца.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).