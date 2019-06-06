МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в месячном выражении в мае сохранилась на уровне апреля и составила 0,3%, в годовом — замедлилась до 5,1%, следует из сообщения Росстата.

"В мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%", — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении показатель замедлился до 5,1% после 5,2% в апреле.

В апреле в 19 регионах России прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% и более, самый заметный – в Республике Калмыкия (1,2%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,4%.

При этом в Москве цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года – на 2,6%), в Санкт-Петербурге – на 0,5% (с начала года – на 2,7%).

Данные Росстата совпали с прогнозом Минэкономразвития. В своем обзоре в начале мая министерство отмечало, что инфляция в РФ в мае составит 0,3%, а в годовом выражении замедлится до 5–5,1%. Официальный прогноз министерства экономического развития РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.