БРЮССЕЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2019 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартовской оценкой — до 1,2%, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг. Прогнозы на 2020 и 2021 годы понижены, новая оценка — 1,4%, сказал он.

"По сравнению с оценкой марта прогноз был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентного пункта на 2019 год, в сторону понижения на 0,2 пункта на 2020 год и на 0,1 пункта — на 2021 год", — сказал Драги.

ЕЦБ также повысил оценку годовой инфляции еврозоны на текущий год на 0,1 процентного пункта — до 1,3% в своем июньском прогнозе по сравнению с мартовским. Новая оценка инфляции на 2020 год — 1,4%, на 2021 год — 1,6%. По сравнению с мартовским прогнозом, нынешняя оценка по инфляции "пересмотрена в сторону повышения на 0,1 процентный пункт на 2019 год, и в сторону понижения на 0,1 на 2020 год", добавил Драги.

Таким образом регулятор по-прежнему ожидает повышательного тренда инфляции в регионе единой европейской валюты. При этом его цель — удерживать инфляцию на уровне чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

"На основе текущих фьючерсных цен на нефть, инфляция скорее всего будет сокращаться в ближайшие месяцы, перед ростом к концу года", — отметил также Драги.