МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за май вырос в рублевом выражении на 8 миллиардов рублей — до 3,822 триллиона рублей, а в долларах сократился на 220 миллионов долларов — до 58,743 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 мая объем фонда составлял 3,814 триллиона рублей, что было эквивалентно 58,963 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 июня 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 15,344 миллиарда долларов, 13,48 миллиарда евро, 2,618 миллиарда фунтов стерлингов, 1,376 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,8 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 166,6 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 279 миллиардов рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года составила 309 миллионов долларов, что эквивалентно 20,103 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за этот период составила отрицательную величину – минус 209,9 миллиарда рублей.

В мае в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, на 1,8 миллиарда рублей, что эквивалентно 27,12 миллиона долларов, и на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 81,8 миллиона рублей, что эквивалентно 1,27 миллиона долларов. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2019 году составил 12,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 187,72 миллиона долларов.