С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Имя Майкла Калви отсутствует в списке участников встречи президента России Владимира Путина с представителями международного инвестиционного сообщества и членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ).

Встреча должна пройти в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно списку участников, во встрече будет участвовать порядка 40 иностранных представителей.

Заседание суда по делу основателя фонда Baring Vostok М. Калви

Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ в пятницу, подтверждения приезда пока нет

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.