С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Глава "Почты России" Николай Подгузов считает оптимальным текущий формат пошлин на покупки в посылках, сообщил он в интервью НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В конце апреля АКИТ предложила ввести единый сбор в размере 15% на покупки в посылках, доставляемые из-за рубежа, и направила соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. АКИТ также предлагает установить уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи. Ассоциация также просит вице-премьера уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы установить для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет.

"В такого рода предложениях (как предложение АКИТ — ред.) надо быть достаточно аккуратным в связи с тем, что мы работаем в рамках Евразийского экономического пространства, и наша политика в части установления барьеров беспошлинного ввоза должна координироваться с другими странами ЕврАзЭС. Если эта политика расходится, то появляется возможность ввоза определенного объема трафика через границы РФ со стороны ЕврАзЭС, что, наверное, не до конца оптимально. Та формула, которая сейчас избрана, она согласована с ЕврАзЭС и, на мой взгляд, это правильный, взвешенный путь", — сообщил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.