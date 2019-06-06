С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Минфин РФ не ставит перед собой квартальных планов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), будет действовать в рамках годовой программы, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2019.

В середине мая Минфин России сообщил о досрочном исполнении плана по внутренним заимствованиям на второй квартал (600 миллиардов рублей по номинальной стоимости). При этом министерство сообщило, что продолжит размещение ОФЗ во втором квартале без формального пересмотра ранее заявленного объема размещения государственных облигаций.

"Мы таких прогнозов не делаем. У нас есть годовая программа, мы в ее рамках и оперируем. Там квартальные все прогнозы – это просто индикатив", — сказал Колычев, отвечая на вопрос, каким по объему может быть перевыполнение плана по заимствованиям во втором квартале.

"Не означает, что если мы разместили меньше, что это непременно плохо, а если разместили больше, то слишком хорошо", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.