С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Развитие 5G в России может потребовать пересмотра ценовой политики в области радиочастот как при их распределении, так и при взимании ежегодных сборов за использование, говорится в представленном на ПМЭФ-2019 докладе, посвященном развитию 5G.

Доклад подготовлен проектным офисом по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ совместно с Союзом LTE и Ассоциацией GSMA (GSMA).

"Помимо обеспечения доступности подходящих частотных диапазонов, регулирующим органам рекомендуется пересмотреть подходы к ценовои? политике на частотные диапазоны, а также годовые ставки сборов за спектр", — говорится в докладе. Его авторы полагают, что гибкая ценовая политика в отношении радиочастотного спектра в будет стимулировать инвестиции в инфраструктуру 5G.

Авторы доклада подчеркивают, что спектр нужного типа и объема должен быть предоставлен на благоприятных условиях и своевременно.

Как отмечается в докладе, доступность радиочастот для 5G является основным ограничением, сдерживающим возможности по использованию всех преимуществ связи 5G в России. "Поэтому первым шагом на пути к развитию сетеи? 5G должна стать разработка комплекснои? и прозрачнои? радиочастотнои? политики и плана по освобождению и выделению частотных диапазонов", — говорится в документе.

Авторы доклада полагают, что важным аспектом является обеспечение возможности совместного использования частот, если операторы связи смогут согласовать соответствующие условия. "Анализ международного опыта и опыта отдельных стран по развертыванию сетеи? предыдущих поколении?, а также анализ сценариев развертывания сетеи? 5G с использованием различных моделеи? показывают, что добровольное совместное использование инфраструктуры 5G участниками рынка приводит к значительному уменьшению затрат на развертывание сетеи? при сохранении высокого уровня конкуренции", — говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что на деи?ствующие частотные диапазоны должен распространяться принцип технологическои? неи?тральности, что позволит осуществить переход на технологии 5G в будущем.