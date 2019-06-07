С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Группа "Сафмар", итальянская Maire Tecnimont и портовый терминал "Новая гавань" в рамках ПМЭФ договорились о строительстве завода по производству метанола в РФ и создании совместного предприятия (СП), говорится в сообщении группы "Сафмар".

"Промышленно-финансовая группа "Сафмар", один из ведущих независимых многоотраслевых конгломератов России, Maire Tecnimont, ведущая международная группа в области машиностроения и строительства, и "Новая гавань", владелец морского терминала, подписали меморандум о взаимопонимании ("MOU") по разработке, строительству, финансированию, обслуживанию и эксплуатации экологичного завода по производству метанола", — сообщает "Сафмар".

"Одновременно участники консорциума планируют создать совместное предприятие и будут тесно сотрудничать с целью привлечения проектного финансирования. Стороны намерены привлечь финансирование от международных банков при поддержке одного или нескольких экспортных кредитных агентств", — также говорится в сообщении.

Уточняется, что завод будет расположен в порту Усть-Луга, его мощность составит 5 тысяч тонн метанола в сутки. Общая инвестиционная стоимость проекта предварительно оценена более чем в 1 миллиард евро, стороны планируют ввести завод в эксплуатацию в 2024 году.