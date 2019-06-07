С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Бюджет строительства стадионов и сооружений к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, оценивается в шесть миллиардов долларов, сообщил РИА Новости глава оргкомитета чемпионата Хасан аль-Тавади на полях Петербургского экономического форума.

"Бюджет (возведения — ред.) стадионов и сооружений сопутствующих (проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году — ред.) — около шести миллиардов долларов… Существуют другие капиталовложения в инфраструктуру для развития страны, для этого есть отдельный бюджет", — заявил аль-Тавади.

Он также отметил, что строительство для чемпионата, его проведение и связанная с ним экономическая активность положительно влияют на экономику страны.

"Метро оказало положительное влияние на (экономику — ред.) государства как с точки зрения транспортной инфраструктуры, так и создания рабочих мест… Сегодня (в пятницу — ред.) состоится подключение к сети 5G, это важный шаг (в сфере — ред.) коммуникации, он положительно повлияет на экономику", — сказал глава оргкомитета.

Аль-Тавади также подчеркнул, что Катар стремится воспользоваться опытом России в успешном проведении чемпионата и находится в постоянном сотрудничестве по вопросам организации мероприятия.

"Сейчас существует сотрудничество между нами и братьями из России прежде всего в области безопасности, как в сфере кибербезопасности, так и безопасности людей… Также в области строительства и сооружения, есть несколько российских компаний, которые помогают нам в строительстве некоторых стадионов", — сообщил он.

Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу. Первый в истории зимний чемпионат пройдет в эмирате в ноябре-декабре 2022 года.