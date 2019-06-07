С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Значительная часть оттока капитала в начале 2019 года связана с выплатами компаний России по долгам, в том числе внешним, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По данным Росстата, по итогам первого квартала 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 3,861 триллиона рублей против прибыли в 2,589 триллиона рублей в январе-марте 2018 года (рост на 50%), при этом инвестиции в первом квартале выросли на 0,5%. Журналисты попросили прокомментировать это несоответствие.

По словам Орешкина, значительный рост прибыли пришёлся на нефтегазовый сектор, где компании в условиях сделки с ОПЕК не имеют возможности резко наращивать добычу, поэтому не инвестируют в больших объёмах.

"Из чего, на самом деле, в основном отток капитала сложился — компании просто получаемую прибыль направляют на погашение долгов, в том числе внешних. Поэтому значительная часть оттока капитала она связана именно с этой динамикой дополнительной прибыли и направление ее на обеспечение долговой нагрузки", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"С прибылью, особенно, когда она резко вырастает в какой-то ситуации — у компании любого сектора практически стандартное поведение — некоторое время, когда этот шок позитивный для них по прибыли происходит, они некоторое время не принимают долгосрочных решений, просто ждут, чтобы понять, насколько ситуация устойчива и только потом принимают решения об увеличении инвестиций. Первое время это все направляется на увеличение подушки безопасности: либо в виде накопления ресурсов, либо в виде погашения долга", — добавил министр.

Чистый отток капитала из РФ в январе-марте текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.