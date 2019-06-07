КИЕВ, 7 июн /ПРАЙМ/. Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина не получит транша от Международного валютного фонда до формирования нового правительства.

Киев ожидал очередного транша в мае, затем замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь. Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля.

"Нет, до формирования (нового правительства), конечно, нет", — сказала Маркарова в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) на канале "1+1" в пятницу вечером.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Миссия МВФ посетила Киев с 21 по 29 мая для обсуждения последних политических и экономических событий и готова вернуться после досрочных парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами, говорится в сообщении представительства фонда на Украине.