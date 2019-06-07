С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви на встрече бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ не обсуждалась, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

"Не планировалась, что она будет подниматься, она и не поднималась", — ответил Шохин на вопрос поднималась ли тема Калви на встрече.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.