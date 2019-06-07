С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Иностранные инвесторы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ интересовались обычными вопросами, которые традиционно интересуют бизнес, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов по итогам мероприятия.

"Вопросы, которые интересуют бизнес. Обычные вопросы, которые интересуют бизнес: бизнес-климат, технические вопросы, регулирование тех или иных отраслей. Никаких острых с подковыркой вопросов не было", — сказал Силуанов.

"По ипотеке поднимали вопросы. Societe Generale говорил: как я могу участвовать в кредитовании ипотеки, какие у вас планы? Обычные вопросы", — добавил первый вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.