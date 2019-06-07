С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Вся встреча иностранного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена участию иностранных инвесторов в нацпроектах, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ помощник президента Андрей Белоусов.

"Я могу только сказать, что вся встреча была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах", — сказал Белоусов.

По его словам, это было основной темой, которая обсуждалась на встрече.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.