С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Иностранные инвесторы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ рассказывали о своем оптимистичном взгляде на работу в стране, разговор получился очень добрым и конструктивным, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов журналистам по итогам мероприятия.

"Очень много было цифровой, инновационной повестки. Очень конструктивные и перспективные предложения компаний по развитию не столько даже своего бизнеса, сколько по улучшению регуляторной среды, среды поддержки инноваций, капиталовложений. Очень добрый, хороший конструктивный разговор", — сказал Акимов.

По его словам, компании много рассказывали о планах инвестирования. "Рассказывали о том, что они очень оптимистично смотрят на присутствие в России", — отметил вице-премьер.

Свои планы представляли традиционные партнеры, было очень много европейских компаний, рассказал Акимов, уточнив, что были и американские инвесторы.

Особое внимание на встрече было уделено национальным проектам, продолжил он. "В основном, кстати, говорили об образовании, здравоохранении. Даже не столько инфраструктура, сколько образовательная повестка. Обсуждались не тривиальные темы, а предлагались новые модели взаимодействия, участие в образовательных проектах, подготовке кадров. Это был высокоуровневый разговор. Не было никаких вопросов в отношении налогового регулирования, долгов, задолженностей, таможенных вопросов", — поделился вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.