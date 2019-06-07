С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Тема санкций не поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина с иностранным бизнесом в рамках ПМЭФ, сообщил вице-премьер Максим Акимов журналистам по итогам мероприятия.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема санкций на встрече, Акимов сказал: "Нет".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.