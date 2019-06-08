МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Марина Коцубинская. Тема загрязнения мирового океана использованным пластиком привлекает все больше внимания, становясь одной из самых обсуждаемых в обществе. Что по этому поводу думает сам производитель, интересует ли его вторичная переработка отработанного пластика и как компания планирует реализовывать свои большие проекты, в интервью агентству "Прайм" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.

- Когда планируете запуск "Запсибнефтехима"?

— В химической промышленности существует определенная процедура, набор необходимых действий по постепенному вводу в строй новой производственной мощности. Это не однократное действие. На сегодняшний день мы уже получили тестовые партии полипропилена и полиэтилена. Успешно протестировали 8 из 9 печей пиролиза. В целом видим, что третий-четвертый квартал этого года — то время, когда мы можем и должны получить этилен на основной установке комплекса и запустить полную цепочку — с производством этилена и его переработкой в полимеры.

- Куда будут идти поставки продукции с "Запсибнефтехима"?

— Ключевой для нас рынок – российский. Здесь мы видим хорошую возможность импортозамещения. У нас две тысячи клиентов планируют работать с продукцией "Запсибнефтехима". Из них порядка 900 российских клиентов, с которыми у нас уже есть четкие контрактные обязательства. Я думаю, что мы начнем с большей доли поставок за рубеж, так как на старте запустим производство в основном базовых марок с последующим усложнением марочного ассортимента и увеличением доли продаж на рынке РФ. Что касается, экспортных направлений, 30% — Китай. Турция, которая помимо собственного потребления, работает как мощный хаб и в восточном, и в западном направлении. И Европа. В основном, это Западная Европа.

- Контракты длинные или короткие?

— Один-два года, некоторые более трех лет. Так же будем продавать и на споте. При этом наши клиенты все больше и больше уходят от потребления на уровне "марка полиэтилена номер такая-то", приходят к потреблению продуктового решения — это тот подход, что мы многие годы уже развиваем, и на "Запсибнефтехиме” будем делать с первого дня. Если конкретному переработчику, выпускающему, например, пищевую пленку или трубы, нужны определенные свойства полиэтилена или полипропилена, то мы готовы их предоставить.

По факту мы говорим о промкооперационном взаимодействии — на уровне лабораторных, технологических связей, выстраивании географического партнерства. В частности, элемент этого — логистические хабы, мы построили их в Тюменской и Калужской областях. Это все элементы совместных действий с клиентами.

- “Сибур" предварительно оценивал инвестиции в Амурский ГХК в 7-8 миллиардов долларов. Если правительство примет решение по отрицательному акцизу на СУГ и мощность ГХК будет увеличена, инвестиции могут увеличиться в полтора раза, как и мощность ГХК?

— С одной стороны, в случае выбора расширенной конфигурации возникает экономия на инфраструктуре. Но при этом есть технологическая особенность: чем "тяжелее" сырье, а СУГ более "тяжелое" сырье чем этан, тем больше инвестиции в его переработку. Добавляя к этану смеси пропана и бутана, мы будем вынуждены использовать более серьезное теплообменное оборудование, иную конфигурацию печей, больше оборудования. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, инвестиции в какой-то пропорции будут расти, даже с учетом экономии от синергии и эффекта масштаба.

- Когда компания для себя поставила дедлайн по срокам принятия инвестрешения и определения конфигурации Амурского ГХК?

— 2019 год, поскольку наши планы либо будут в итоге синхронизированы с действиями "Газпрома" по созданию Амурского ГПЗ и получению этана, либо нет. 2019 год — это тот год, когда достаточно комфортно мы успеваем выполнить задачи, которые перед нами стоят, в рамках возможной промкооперации с "Газпромом".

- “Сибур" на этой неделе подписал соглашение с китайской Sinopec по возможному созданию совместного предприятия по проекту Амурского ГХК, доля Sinopec в СП может составить 40%. Можете еще привлечь партнеров в проект?

— Контроль мы хотим сохранить за собой. На сегодняшний день переговоров больше ни с кем не ведем.

- Sinopec будет инвестировать в проект?

— При условии принятия нами решения о реализации, у него будет акционерная доля в Амурском ГХК и обязательства финансировать проект в размере акционерной доли.

- Понимаю, что это не ваше направление бизнеса, но все же, могут ли быть интересны "Сибуру" проекты вторичной переработки пластика?

— “Сибур" прорабатывает такие возможности, а также работает в направлении того, что можно назвать созданием условий для развития вторичной переработки. Это комплекс мер, который позволяет вовлекать интеллектуальные способности компании и смежных отраслей в то, чтобы работать над технологическим составом продуктов, чтобы уже в момент их выпуска управлять концом их жизненного цикла: то есть осуществить переход от одноразовых продуктов, с коротким жизненным циклом, к многоразовым.

Сегодня мы этим занимаемся и в наших лабораториях вырабатываем изменение свойств тех или иных полимеров. Второе. Все говорят о переработке, но, чтобы она состоялась, должен состояться раздельный сбор и сортировка мусора. Если этого нет, то говорить о переработке бессмысленно. Здесь, мне кажется, есть самые главные сложности: всем не нравятся бутылки, пакеты, но усилий на уровне рядовых домохозяйств в России пока явно недостаточно.

Если говорить о Западной Европе, то 80% полимерного мусора перерабатывается в Германии, 60% во Франции. В основе этого лежит несколько факторов и один из них — раздельный сбор на уровне домохозяйств. Конечно, у нас не та плотность населения, как в Старой Европе, не тот объем потребления тех же полимеров.

У нас гораздо меньше — в 4-5 раз. В общем, ведём со своей стороны комплексную работу, в том числе по влиянию в городах нашего присутствия на эффективный сбор отходов, привлечение внимания к проблеме правильного сбора и переработки, чтобы было не просто сжигание, а по факту создание элементов экономики замкнутого цикла.

И не в последнюю очередь важна работа с фобиями, например, в отношении пластиковых пакетов.

Пластиковый пакет против бумажного — это в четыре раза меньше накопленного экологического эффекта на этапе изготовления. Меньше энергии, воды расходуется на производство пластиковых пакетов. Почему-то об этом не говорится. Или озера пластиковых бутылок в мировом океане… Проблема в производителях бутылок или в том что их не надо бросать в океан?

Вы знаете, что при производстве самолетов все больше используется композитных материалов? Это делает самолет легче, и в итоге он меньше сжигает топлива, от него меньше выбросов в атмосферу. Без полимеров этого не было бы.

- Поскольку в мире возникла мода на уход от некоторых пластиковых изделий, не видит ли "Сибур" для себя риски в связи с этим? Или значение этой моды сильно преувеличивают?

— Конечно, преувеличивают, поскольку альтернатив пластику как энергоэффективному, долговечному, прочному материалу — практически нет. Потребление пластика в мире растет темпами, опережающими рост ВВП. Обществу, власти и бизнесу предстоит решить остающиеся задачи в области утилизации отходов — уверен, мы с этим совместно справимся.