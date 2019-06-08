С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует в 2020 году открыть свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме, республике есть, что показать, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. Глава ДНР впервые принимает участие в ПМЭФ.

"Для Донецкой народной республики это крайне полезно, можно даже назвать прорывом. Появилась возможность посмотреть, как представлены регионы РФ, удалось пообщаться с руководителями данных регионов, определить некоторые моменты, пока предварительно, но тем не менее есть понимание, как мы будем участвовать. Мы приложим к этому усилия — быть представленными стендом на следующем экономическом форуме, нам есть, что показать, потенциал у республики достаточно серьезный", — заявил он, делясь впечатлениями о форуме.

Он отметил, что несмотря на то, что сохраняется введенная Киевом экономическая блокада Донбасса, конфликт остается не урегулированным, "тем не менее республика экономически развивается".

"Как раз для нас крайне важно сейчас определить основные приоритеты и все-таки находить возможности, чтобы бизнес развивался, потому что без развития бизнеса, без развития экономики двигаться дальше будет крайне тяжело", — добавил Пушилин.

Он отметил, что будет рекомендовать и руководству Луганской народной республики участвовать в форуме.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.