ВАШИНГТОН, 8 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в этой связи Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, "Мексика согласилась принять решительные меры" на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.