МЕХИКО, 8 июн /ПРАЙМ/. Мексика официально подтверждает, что США не будут вводить новые пошлины на мексиканские товары с 10 июня.

"Не будет применения пошлин со стороны США в понедельник. Спасибо всем, кто нас поддержал, имея в виду величие Мексики", — написал глава МИД страны Марсело Эбрард в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.