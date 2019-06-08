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ВАШИНГТОН, 8 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в этой связи Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, "Мексика согласилась принять решительные меры" на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Трамп сообщил, что вскоре госдепартамент опубликует детали соглашения.

В конце мая Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. Он уточнил, что Вашингтон намерен предпринять такие меры из-за потока нелегальных мигрантов из Мексики и бездействия властей этой страны.

На этой неделе в Вашингтоне прошла серия переговоров американской стороны с представителями Мексики, в том числе главой МИД этой страны. После твита Трампа о достижении соглашения, глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в микроблоге в Twitter со своей стороны подтвердил, что США не будут вводить пошлин с 10 июня.