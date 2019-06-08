ТОКИО, 8 июн — ПРАЙМ. Решение США не вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары после достижения соглашения между Вашингтоном и Мехико по торговле и мигрантам позитивно отразится не только на США и Мексике, но и на мировой экономике, такое мнение выразил журналистам глава японского ЦБ Харухико Курода.

"Это хорошо не только для США и Мексики, но и для мировой экономики", — цитирует слова Куроды газета "Никкэй".

Вместе с этим глава Центробанка Японии подчеркнул, что в мировой экономике "сохраняются некоторые определенности, в первую очередь, в области торговли", но высказанные ранее предположения относительно улучшения ситуации в мировой экономике во второй половине этого года "остались без изменений".

Ранее стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил Госдепартамент США.